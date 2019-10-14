محمد محمود: محمد صلاح مثلى الأعلى فى كرة القدم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار محمد محمود صانع ألعاب فريق الأهلى، محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر مثله الأعلى فى كرة القدم بعد الأداء الجيد الذى ظهر عليه خلال الفترة الحالية. وأضاف محمد محمود خلال تصريحات تلفزيوينة أنه يتميز باللعب فى المركز عشرة داخل المستطيل الأخضر، ويتمنى التواجد بالتشكيل الأساسى للفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة. وأشار محمد محمود أنه مر بفترة صعبة خلال الإصابة بقطع بالرباط الصليبى منذ 9 أشهر، ويشكر جمهور الأهلى على المساندة التى قاموا بيها خلال الفترة الماضية. Advertisements ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك والمقرر إقامتها يوم 19 أكتوبر الحالى، والتى تأتى ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري العام. ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 9 نقاط بعد الفوز في أول ثلاث جولات على حساب سموحة بهدف نظيف والإنتاج الحربي برباعية نظيفة وأسوان بخماسية مقابل هدف وحيد.

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