تصريحات الأحد| رد الأهلي على أنباء "توقيع كهربا"..ومرتضى يوضح حقيقة هروب ساسي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها مسئولو كرة القدم على الساحة الرياضية عن يوم الأحد 13 أكتوبر 2019.

أحمد مرتضى يكشف موعد انطلاق قناة الزمالك

أكد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن قناة القلعة البيضاء، ستكون جاهزة للانطلاق قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري.

أمير مرتضى : الدوري يحتاج نفس طويل..والتقييم في نهاية الموسم

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، أن مسابقة الدوري لا تزال في بدايتها وتحتاج لنفس طويل من أجل الفوز باللقب في النهاية.

لاعب جنوب أفريقيا الأوليمبي: قادرون على التأهل لطوكيو 2020

هنأ باكاماني ماهلامبي، لاعب منتخب جنوب أفريقيا الأوليمبي، نظيره المصري، بتحقيق الفوز، خلال مواجهة الفريقين، والتي انتهت بفوز الفراعنة.

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أول رد من الأهلي على أنباء "توقيع كهربا"

أكد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، أنه لم يدخل في مفاوضات مع اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا"، من أجل ضمه في الفترة المقبلة.

مرتضى منصور:الجنايني سلم "كفنه" للأهلي لإرضائهم

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه لم يوجه أي إساءة إلى الأهلي من قبل، لافتًا إلى احترامه لجماهير ومسؤولي الفريق.

قبل القمة.. مرتضى يوضح حقيقة هروب فرجاني ساسي

نفى مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، صحة ما تردد عن هروب لاعب الفريق فرجاني ساسي متوسط ميدان الفريق الأبيض.

استعدنا ورقة رابحة.. الزمالك يكشف مزايا ودية المنيا قبل القمة

أكد عصام مرعي مدرب فريق الكرة بنادي الزمالك، أن عودة مصطفى فتحي مهمة للغاية بالنسبة للجهاز الفني، مشددًا على أن الصربي ميتشو المدير الفني للفريق اطمأن على حالة اللاعب.