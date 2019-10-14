النشرة الرياضية..ليفربول يضع خطة لتجهيز صلاح.. والزمالك بطلاً لإفريقيا لليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام نقدم لكم تقريرًا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الأحد 13 أكتوبر.

الزمالك بطلاً لإفريقيا لليد بفوز مثير على سبورتنج

توج الزمالك بطلا لإفريقيا لكرة اليد ليصبح الأكثر تتويجا بالبطولة، بعد تغلبه على سبورتنج في مباراة مثيرة بين الفريقين امتدت إلى الأوقات الأضافية.

بعد 85 يومًا من إغلاقه.. ستاد القاهرة يعود للظهور

عاد ستاد القاهرة الدولي للظهور من جديد، بعد اغلاق استمر لـ 85 يومًا، عقب نهاية كأس الأمم الأفريقية الأخيرة والتي احتضنتها مصر.

رمضان يقود المنتخب الأوليمبي للفوز على جنوب أفريقيا وديًا

حقق المنتخب المصري الأوليمبي فوزًا على منافسه الجنوب أفريقي بهدف دون رد في اللقاء الودي الذي أقيم على ملعب "القاهرة الدولي" ضمن التحضيرات لتصفيات أمم أفريقيا تحت 23 عامًا والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. .

استعدادًا لمواجهة مصر.. كينيا تخسر أمام موزمبيق وديًا

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تغلب منتخب موزمبيق 1 / صفر على مضيفه منتخب كينيا في المباراة الودية التي جرت بينهما اليوم الأحد في إطار استعداداتهما لخوض غمار التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقررة في الكاميرون عام 2021، والتي ستنطلق في الشهر المقبل.

دوري أبطال أفريقيا.. اتحاد العاصمة يُجمد كل أنشطته

أصدر مجلس إدارة نادي اتحاد العاصمة الجزائري، بيانًا رسميًا يعلن فيه تجميد النشاط الرياضي سواء التدريبات أو المشاركة في المنافسات الرسمية.

عبد الواحد السيد مديرًا لمنتخب الكرة الشاطئية

قرر اتحاد الكرة تعيين عبد الواحد السيد حارس مرمى الزمالك الأسبق مديرًا لمنتخب الكرة الشاطئية للاستفادة من خبراته مع المنتخب خاصة وأنه سبق ولعب لمنتخب الشاطئية.

مصر تواصل السقوط وتهدي تونس انتصارها الأول في مونديال الطائرة

تلقى منتخب مصر للكرة الطائرة خسارة جديدة في كأس العالم على يد نظيره التونسي بثلاثة أشواط مقابل شوط، في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد بالمسابقة المقامة في اليابان حتى 15 من الشهر الجاري.

ليفربول يضع خطة تجهيز صلاح قبل موقعة يونايتد

كشفت تقارير صحفية أن ليفربول وضع برنامجا خاصا للدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق من أجل تجهيزه لمواجهة مانشستر يونايتد على ملعب "أولد ترافورد" في قمة الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد المقبل 20 أكتوبر.