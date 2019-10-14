أحمد مرتضى يكشف موعد انطلاق قناة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن قناة القلعة البيضاء، ستكون جاهزة للانطلاق قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري.

وقال أحمد مرتضى في تصريحات تلفزيونية لقناة الحدث اليوم:" قبل نهاية أكتوبر ستكون القناة موجودة وتعمل بشكل كامل".

وأضاف:" نجهز أفضل انطلاقة تليق بنادي الزمالك، وسنجلب أفضل الأجهزة والمعدات من أجل قناة النادي الأبيض".

وكان مصدر مسؤول بالمنظومة الإعلامية لنادي الزمالك قد كشف عن اجتماع مرتقب سيجمع مرتضى منصور رئيس النادي مع ممثلي مجموعة إعلام المصريين المنفذة للقناة، الثلاثاء القادم، لوضع الترتيبات النهائية والاتفاق على الهيكل التحريري للقناة، وكذلك حسم جميع النقاط الخلافية.