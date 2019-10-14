محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: زوار الخليج 365 الأعزا، نستعرض يوميًا أهم الأهداف التي سجلت خلال الدوريات الأوربية المختلفة يوم الأحد 13 أكتوبر 2019. التصفيات المؤهلة ليورو 2020 أهداف هولندا وروسيا البيضاء أهداف مباراة ويلز وكرواتيا Advertisements أهداف ألمانيا واستونيا مباريات ودية هدف مباراة مصر الأولمبي أمام جنوب أفريقيا

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كانت هذه تفاصيل خبر أهداف الأحد.. ألمانيا تسحق استونيا بثلاثية.. وثنائية في لقاء ويلز وكرواتيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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