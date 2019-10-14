قبل القمة.. مرتضى يوضح حقيقة هروب فرجاني ساسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

نفى مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، صحة ما تردد عن هروب لاعب الفريق فرجاني ساسي متوسط ميدان الفريق الأبيض.

وأضاف مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم" والمذاع عبر شاشة "الحدث اليوم" :"غير صحيح ما يتردد عن هروب ساسي ننتظره غدًا الإثنين في طائرة الساعة الثالثة".

وتابع :"الفترة الماضية شهدت الكثير من الإشاعات لإدخال النادي في أزمات بداية بالحديث عن محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأزمتنا مع الفريق السنغالي جينيراسيون وكهربا وأخيرًا طارق حامد".

وكان فرجاني ساسي متواجد في تونس للمشاركة مع منتخب بلاده في المباراة الودية التي كانت أمام المنتخب الكاميروني حيث انتهى اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف.

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ساسي لم يشارك في المباراة الأخيرة للزمالك أمام نادي مصر حيث تواجد خارج القائمة تجنبًا لحصوله على إنذار ثالث مما يعني غيابه عن مباراة القمة أمام الأهلي.

ويستعد الزمالك لمواجهة غريمه الأهلي مساء السبت المقبل ضمن قمة الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري نسخة (2019 - 2020).

الزمالك يتواجد في المركز الرابع برصيد سبع نقاط بعد تعادله في الجولة السابقة أمام نادي مصر بهدف لكل جانب حيث يتساوى الأبيض مع الثنائي المقاولون العرب وبيراميدز.

في المقابل، يتصدر الأهلي المسابقة بالعلامة الكاملة بعد الفوز في أول ثلاث جولات على حساب سموحة (1-0) ثم الإنتاج الحربي (4-0) وأخيرًا أسوان بنتيجة (5-1).