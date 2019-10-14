الزمالك بطلاً لإفريقيا لليد بفوز مثير على سبورتنج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

توج الزمالك بطلا لإفريقيا لكرة اليد ليصبح الأكثر تتويجا بالبطولة، بعد تغلبه على سبورتنج في مباراة مثيرة بين الفريقين امتدت إلى الأوقات الأضافية.

وحسم الزمالك النهائي المثير لصالحه بعد تأخره في النتيجة بفارق 5 أهداف، لكن خبرة لاعبي الزمالك منحته تعادلا مثيرا في اللحظات الأخيرة، ليتم اللجوء إلى الوقت الإضافي الذي حسمه الفريق الأبيض لصالحه بنتيجة 33-31.

وبهذه البطولة ارتفع رصيد الزمالك من بطولة إفريقيا للأندية البطلة لكرة اليد إلى اللقب الـ12 في تاريخ مشاركاته بالبطولة، والثالث على التوالي، لينفرد بالقائمة بعد تجاوزه المجمع البترولي الجزائري صاحب الـ11 لقب.

أحمد الاحمر يفتتح أولى أهداف الزمالك في المباراة بعد أن سدد رمية جزائية تصدى لها حارس سبورتنج ثم تابعها الأحمر وسددها داخل الشباك.

وتعادل سبورتنج مع الزمالك للمرة الأولى في المباراة عند النتيجة 4-4.

وتقدم الزمالك في المباراة مرة أخرى عند النتيجة 8-6، وتعادل سبورتنج مرة أخرى عند النتيجة 8-8.

وتقدم سبورتنج للمرة الأولى في المباراة بعد مرور 14 دقيقة عند النتيجة 9-8.

واستمر التعادل مسيطرا على مجريات الشوط الأول عند الدقيقة 26 بنتيجة 14-14.

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وتقدم سبورتنج بفارق 3 نقاط في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، لينتهي الشوط الأول بتقدم سبورتنج بنتيجة 17-14.

وبعد مرور 5 دقائق من الشوط الثاني، أصبحت النتيجة 19-17 لسبورتنج.

ووسع سبورتنج الفارق مع الزمالك إلى 4 اهداف عند النتيجة 21-17.

بعد أن وصل الفارق إلى 6 أهداف، قلل لاعبي الزمالك الفارق إلى 3 أهداف عند النتيجة 24-21.

وبعد أن كان سبورتنج متقدما في اللحظات الاخيرة بفارق 3 أهداف، نجح الزمالك في العودة للمباراة وإدراك التعادل مع الثواني الأخيرة من الشوط الثاني.

وانتهى الشوط الثاني من المباراة بنتيجة 28-28، ليتم اللجوء إلى الأوقات الإضافية لحسم اللقاء.

نجح الزمالك في تسجيل 3 أهداف خلال الوقت الإضافي الأول، بينما سجل لاعبي سبورتنج هدفا واحد.

انتهى الوقت الإضافي بتقدم الزمالك بنتيجة 31-29.

وفي الشوط الإضافي الثاني حاول سبورتنج العودة للمباراة، لكن خبرة الزمالك نجحت في حسم الأمور لصالحهم لتنتهي المباراة بنتيجة 33-31.