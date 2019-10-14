لاعب جنوب أفريقيا الأوليمبي: قادرون على التأهل لطوكيو 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

هنأ باكاماني ماهلامبي، لاعب منتخب جنوب أفريقيا الأوليمبي، نظيره المصري، بتحقيق الفوز، خلال مواجهة الفريقين، والتي انتهت بفوز الفراعنة.

وحقق المنتخب المصري الأوليمبي فوزًا على منافسه الجنوب أفريقي بهدف دون رد في اللقاء الودي الذي أقيم على ملعب "القاهرة الدولي" ضمن التحضيرات لتصفيات أمم أفريقيا تحت 23 عامًا والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وقال ماهلامبي في تصريحات تلفزيونية لقناة أون سبورت:" اهنأ منتخب مصر الأوليمبي على تحقيق الفوز في هذه المباراة القوية".

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وأضاف:" مستعدون للبطولة التي ستحتضنها مصر لتصفيات أمم أفريقيا تحت 23 عامًا والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020".

وأوضح، أن منتخب جنوب أفريقيا قادر على التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 رفقة المنتخب المصري ".

وأتم تصريحاته:" سنلعب في التصفيات الأفريية من أجل الفوز بداية من اليوم الأول في البطولة التي ستشهد ضغطًا كبيرا علينا".