استمر الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان الرياضي، في تدريباته الصباحية والمسائية بإشراف فني تحت قيادة مجدي عبد العاطي، استعداداً لمباراته القادمة أماما نادي المقاولون العرب في إطار الجولة الرابعة من الدوري الممتاز، شهدت التدريبات رفع معدلات اللياقة البدنية لدى اللاعبين وحرص الجهاز الفنى على تصحيح أخطاء اللاعبين التى ظهرت خلال المباريات الماضية مع تكثيف المحاضرات الفنية لدراسة وقراءة المنافسين رفع معدلات التركيز الفنى لحراس المرمى. الجهاز الفنى على تصحيح أخطاء اللاعبين التى ظهرت خلال المباريات الماضية مع تكثيف المحاضرات الفنية لدراسة وقراءة المنافسين رفع معدلات التركيز الفنى لحراس المرمى. وكان مجلس إدارة نادي أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان وأعضاء لجنة الكرة ،اجتمعوا مساء أمس، بالجهاز الفني بقيادة مجدى عبد العاطى واللاعبين في إطار الاستعداد للمرحلة القادمة والتي تبدأ بمباراة المقاولون بالقاهرة وإنبي بأسوان، من أجل منح مزيد من الثقة للاعبين والجهاز الفني والاطمئنان على أحوال الفريق، وخلال الاجتماع قال عبد العاطي بأن اللاعبين جاهزون للمباريات القادمة وسيقاتلون فى الملعب من أجل النقاط.

وأعضاء لجنة الكرة ،اجتمعوا مساء أمس، بالجهاز الفني بقيادة مجدى عبد العاطى واللاعبين في إطار الاستعداد للمرحلة القادمة والتي تبدأ بمباراة المقاولون بالقاهرة وإنبي بأسوان، من أجل منح مزيد من الثقة للاعبين والجهاز الفني والاطمئنان على أحوال الفريق، وخلال الاجتماع قال عبد العاطي بأن اللاعبين جاهزون للمباريات القادمة وسيقاتلون فى الملعب من أجل النقاط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استمرار تدريبات فريق أسوان استعدادًا للمقاولون العرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.