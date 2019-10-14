تعرض يحيى الدرع لاعب نادي الزمالك لكرة اليد لحالة إغماء عقب نهاية مباراة نهائي بطولة إفريقيا.

وعقب المجهود الكبير الذي قام به اللاعب خلال المباراة، سقط يحيى الدرع مغشياً عليه وقام الجهاز الطبي بالركوض على اللاعب وجلب بعض العصائر من أجل إفاقته.

يذكر أن الكوماندوز الأبيض حقق الفوز على سبورتنج بنتيجة 33-31 في نهائي بطولة إفريقيا، بعد مباراة ماراثونية. وجلب بعض العصائر من أجل إفاقته.يذكر أن الكوماندوز الأبيض حقق الفوز على سبورتنج بنتيجة 33-31 في نهائي بطولة إفريقيا، بعد مباراة ماراثونية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرض يحيى الدرع لاعب الزمالك لحالة إغماء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.