مرتضى منصور: استقبال خاص لأبطال اليد في المطار

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه سيكون هناك استقبال خاص لفريق اليد بالنادي فى مطار القاهرة وذلك بعد تتويجه ببطولة إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي بعد أن تغلب على سبورتنج ٣٣-٣١ في المباراة النهائية التي أقيمت بدولة الرأس الأخضر. وذلك بعد تتويجه ببطولة إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي بعد أن تغلب على سبورتنج ٣٣-٣١ في المباراة النهائية التي أقيمت بدولة الرأس الأخضر. وأضاف منصور أن مجلس إدارة النادي سيتواجد بأكمله في المطار لاستقبال كوماندوز اليد.

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