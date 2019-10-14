مرتضى منصور يُهنئ كوماندوز اليد بعد التتويج ببطولة إفريقيا

وجه المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، التهنئة للفريق الأول لكرة اليد بالنادي، وذلك بعد الفوز ببطوله إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي، بعد أنتغلب على سبورتنج ٣٣-٣١ في المباراة النهائية التي أقيمت بدولة الرأس الأخضر.
ووصف منصور لاعبي يد الزمالك بأنهم كانوارجالا وواجهوا منافسا قويا ومحترما.. موجها الشكر لجميع أفراد الجهاز الفني والإداري والطبي.. كما وجه شكرا خاصا للدكتورة شريفة الفار رئيسة البعثه والتي حققت مع الفريق فى ثلاث رحلات رأستها ثلاث بطولات.
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