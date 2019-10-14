الزمالك يتوج ببطولة إفريقيا للأندية الأبطال بعد الفوز على سبورتنج

توج فريق كرة اليد بالزمالك ببطولة إفريقيا للأندية الأبطال للمرة الثانية عشر في تاريخه والثالثة على التوالي عقب فوزه على سبورتنج اليوم بنتيجة 33-31 في مباراة ماراثونية واستثنائية لكوماندوز اليد الذي عاد من بعيد ورفض كلمة المستحيل.

ونجح لاعبو سبورتنج في إنهاء الشوط الأول من المباراة لصالحهم بنتيجة

17-14، وسط أخطاء دفاعية بالجملة من لاعبي الزمالك، وقوة هجومية من فريق سبورتنج الذي اعتمد على تسديدات أحمد قاسم وخورشيد القوية.في الشوط الثاني، ريمونتادا زملكاوية قهرت أبناء الإسكندرية، حيث تعادل الزمالك 29-29 في آخر ثانية من عمر المباراة، ليتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح.ونجح الزمالك في إنهاء الشوط الإضافي الأول لصالحه بنتيجة 31-29، قبل أن ينهي المباراة بنتيجة 33-31 ويتوج باللقب.أصبح الزمالك بتلك البطولة هو أكثر فرق قارة إفريقيا تحقيقا للقب بواقع 12 مرة متفوقا على مولودية الجزائر والمجمع البترولي بفارق لقب، كما حقق الزمالك البطولة للمرة الثالثة على التوالي ليسطر كوماندوز اليد أسمائهم في تاريخ الزمالك بحروف من ذهب.