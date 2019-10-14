الإسماعيلي يكشف لـ"الوفد" موقف مشاركة إبراهيم أبو اليزيد أمام حرس الحدود

كشف أيمن عوض الله عضو الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي عن موقف مشاركة ابراهيم ابواليزيد مدافع الفريق في مباراة حرس الحدود القادمة بالجولة الرابعة ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.
وقال عوض الله في تصريحات خاصة
وأضاف الدكتور أيمن عوض الله، عضو الجهاز الطبى للفريق، إن اللاعب بدأ يتعافى من الإصابة التى تعرض لها.
وكان أبو اليزيد أصيب خلال مشاركته في مباراة المصري البورسعيدي بتمزق في العضلة الخلفية، وغاب عن مباراة وادي دجلة الأخيرة التى انتهت بفوز الإمماعيلي بهدف نظيف.
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