روسيا تكتسح قبرص بخماسية وتحجز مقعدا في يورو 2020

نجح منتخب روسيا، في حجز مقعد في يورو 2020 بعد فوزه اليوم على مضيفه منتخب قبرص بخمسة أهداف مقابل هدف، ضمن المجموعة التاسعة للتصفيات.

تقدم المنتخب الروسي بهدف سجله دينيس تشيريشيف

في الدقيقة التاسعة وأضاف ماجوميد أوزدوييف الهدف الثاني في الدقيقة 22 وأرتيم دزيوبا الهدف الثالث في الدقيقة 79.

وسجل ألكساندر جولوفين الهدف الرابع في

الدقيقة 89 قبل أن يسجل تشيريشيف هدفه الثاني والخامس للمنتخب الروسي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

رفع روسيا رصيده إلى 21 نقطة بفارق ثلاث نقاط خلف المنتخب البلجيكي، وتوقف رصيد المنتخب القبرصي عند عشر نقاط في المركز الثالث.