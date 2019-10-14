الهلال السعودي في مقارنة مثيرة مع يوفنتوس!

وُضع البطل القياسي للدوري الإيطالي “يوفنتوس” في مُقارنة مثيرة مع البطل القياسي للدوري السعودي “الهلال” من جانب اللاعب الدولي الإيطالي السابق “سيباستيان جوفينكو” الذي يُمثل الهلال في الوقت الراهن وسبق له تمثيل يوفنتوس، وذلك خلال بث مباشر عبر الحساب الرسمي لنادي الهلال على موقع تويتر.

وانضم جوفينكو لصفوف الهلال في الميركاتو الشتوي 2019 بعد أن مثل يوفنتوس في الفترة من 2006 إلى 2014، بالإضافة إلى أربعة أعوام مع نادي تورونتو الكندي في الدوري الأمريكي للمحترفين “ميجور ليج”.

وقال صاحب الـ 32 عامًا للجمهور “الهلال يُشبه فريقي الأسبق يوفنتوس من حيث القوة في الدوري، الهلال الفريق الأكثر تنظيمًا بين أندية الدوري السعودي، وهذا ما عشته من قبل مع يوفنتوس”.

ومن المثير أن يوفنتوس يعاني على الصعيد القاري منذ نهاية التسعينات لحصد لقب دوري أبطال أوروبا، وهي نفس معاناة الهلال الذي يفشل في نقل تفوقه المحلي على الصعيد القاري بالتتويج بلقب دوري أبطال آسيا منذ عام 2000 عندما تُوج بالبطولة للمرة الثانية في تاريخه، علمًا بأن المرة كانت عام 1992!.

وأضاف جوفينكو “أتطلع إلى حصد البطولات المحلية والقارية مع الهلال وسأفعل كل ما في وسعي لتحقيق ذلك”.

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واستغل جوفينكو الفرصة للإشادة بالمدير الفني الإيطالي الشهير “أنطونيو كونتي” الذي يقدم عمل كبير مع نادي الإنتر منذ بداية الموسم الجاري، وقال “كونتي يعلمنا كيف نلعب كرة القدم”.

وخلال حديثه مع الجمهور، أكد جوفينكو قدرة عدد من لاعبي المنتخب السعودي على الاحتراف في أوروبا، وخص بالذكر محمد البريك وسلمان الفرج وياسر الشهراني ومحمد كنو.

وتمكن جوفينكو من تسجيل 4 أهداف في 10 مباريات بالنصف الثاني من الدوري السعودي (دوري محمد بن سلمان للمحترفين) الموسم الماضي 2019/2018، وأضاف جوفينكو المزيد من الأهداف لرصيده في الدوري السعودي هذا الموسم 2020/2019 عندما هز شباك أبها واتحاد جدة في الجولتين الأولى والرابعة.

وساهم جوفينكو في وضع الهلال لقدم في نهائي دوري أبطال أسيا 2020، عندما سجل هدفًا أمام اتحاد جدة في إياب ربع النهائي، قبل أن يساعد الفريق على الفوز أمام السد القطري في ذهاب نصف النهائي بنتيجة 4/1 بملعب السد.