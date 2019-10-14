ما حقيقة إصابة رمضان صبحي وغيابه عن القمة؟

كشف المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي “شوقي غريب” بعض التفاصيل الخاصة بحقيقة إصابة الجناح الأيسر الشاب “رمضان صبحي” أثناء مباراة جنوب أفريقيا الودية التي أقيمت مساء أمس الأحد على ستاد القاهرة الدولي.

ووضع عشاق الأهلي أيديهم على قلوبهم خوفًا من غياب اللاعب عن مباراة القمة أمام الزمالك، والمجدولة يوم 19 أكتوبر الجاري، لا سيما وأنه يَمر بفترة مميزة مع المدير الفني الجديد للأهلي “رينيه فايلر”، وفي جعبته ثلاثة أهداف بالموسم الجديد حتى الآن.

وحاول شوقي غريب التقليل من وجود أي إصابة، مؤكدًا أن خروج رمضان صبحي كان لأسباب فنيه، ولا توجد أي مشكلة تمنعه من اللعب أمام الزمالك، وذلك حسب ما أدلى به من تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد.

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وأظهرت بعض الصور توجه طبيب منتخب مصر الأولمبي نحو رمضان صبحي للكشف عليه بعد خروجه من الملعب، ما دفع الجمهور للتساؤل حول حقيقة إصابته.

وقال شوقي غريب في بداية حديثه “محمد صادق هو مَن يعاني من شد في العضلة الخلفية وسنعرف مدة غيابه ولكنها إصابة بسيطة”.

وأضاف “أما بالنسبة لرمضان صبحي، فقد تحدثت معه عقب الخروج من المباراة، وأخبرته بأن تغييره جاء بسبب رغبته في تجربة أكبر قدر ممكن من اللاعبين، وخروجه من أرض الملعب لأسباب فنية ولم يتعرض لأي إصابة كما يعتقد البعض”.