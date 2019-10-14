صورة | كيف احتفل بابا الفاتيكان بالأتزوري؟

حرص بابا الفاتيكان “فرانسيس” على استقبال لاعبي المنتخب الإيطالي بعد نجاحهم في انتزاع بطاقة التأهل إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، ليلة السبت، بعد فوزهم على اليونان بهدفين دون رد في الملعب الأولمبي بالعاصمة روما.

وكشف الموقع الرسمي للاتحاد الإيطالي لكرة القدم عن استقبال بابا الفاتيكان للاعبي الأتزوري، مساء أمس الأحد، موجهًا إليهم التهنئة بمناسبة التأهل إلى يورو 2020.

وأضاف بيان الاتحاد الإيطالي “رأس وفد المنتخب الإيطالي جابرييل جرافينا رئيس الاتحاد، حيث قام بإهداء بابا الفاتيكان قميصًا للفريق الكروي بصحة روبرتو مانشيني – المدير الفني -“.

وأوضح البيان “تحدث لاعبو المنتخب وروبرتو مانشيني مع البابا فرانسيس حول زيارتهم لمستشفى (Bambino Gesu) للأطفال في روما الخميس الماضي، وأخبروه بالتبرع للمستشفى بجهاز يساعد على معرفة كمية الخلايا السرطانية في الدم”.

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وأشار البيان “اللاعبون تعهدوا أمام بابا الفاتيكان بتحملهم المسؤولية ليصبحوا أمثلة للقيم الرياضية التي يتم الاقتداء بها”.

وتصدرت إيطاليا ترتيب المجموعة العاشرة في تصفيات يورو 2020 برصيد 21 نقطة، ويليها فنلندا برصيد 12 نقطة بفارق نقطتين عن البوسنة والهرسك وأرمينيا، وجاءت اليونان خامسة برصيد 5 نقاط بفارق ثلاث نقاط عن ليشتنشتاين متذيل الترتيب.

وجاء تأهل المنتخب الإيطالي للبطولة القارية قبل ثلاث جولات من نهاية التصفيات بعدما اتسع فارق النقاط بينه وبين البوسنة والهرسك صاحب المركز الثالث إلى 11 نقطة، مما يعني استحالة لحاق الأخير بالأول.

وتنص قواعد التأهل إلى يورو 2020، تأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة من المجموعات العشر بشكل مباشر إلى العرس القاري.