أرجأ المنتخب الويلزي تأهل ضيفه المنتخب الكرواتي إلى نهائيات بطولة أمم أوروبا (يورو 2020) بعدما تعادل معه 1-1 اليوم الأحد ضمن منافسات المجموعة الخامسة بالتصفيات.



وتقدم المنتخب الكرواتي في الدقيقة 9 عن طريق نيكولا فلاسيتش وتعادل جاريث بيل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.



ورفع المنتخب الكرواتي رصيده إلى 14 نقطة في صدارة الترتيب، كما رفع المنتخب الويلزي رصيده إلى 8 نقاط في المركز الرابع.



ويلتقي المنتخب الويلزي مع أذربيجان يوم 16 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، فيما يلعب المنتخب الكرواتي مع سلوفاكيا في ذات اليوم.





المصدر: موقع كورة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بيل يعطل تأهل كرواتيا لنهائيات يورو 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.