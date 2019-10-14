ألمانيا تهزم إستونيا بثلاثية وتلاحق هولندا في يورو 2020

تغلب منتخب ألمانيا على نظيره إستونيا بثلاثية نظيفة، اليوم الأحد، على ملعب لي كوك أرينا ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020.



وجاء فوز المانشافت رغم النقص العددي المبكر بعد طرد إيمري كان عقب مرور ربع ساعة على بداية المباراة.



وسجّل ثلاثية ألمانيا كل من إلكاي جوندوجان "هدفين" وتيمو فيرنر، في الدقائق 51، 57 و71.



واستطاع منتخب الماكينات احتلال صدارة المجموعة الثالثة بوصوله للنقطة 15، متقدمًا بفارق الأهداف عن هولندا، بينما تذيلت إستونيا الترتيب برصيد نقطة واحدة.



جاء التهديد الأول من المنتخب الألماني بعد مرور 4 دقائق على بداية المباراة، بعدما أرسل لوكاس كلوسترمان عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء، ليحاول إيمري كان توجيهها تجاه المرمى، لكن تسديدته ذهبت بعيدة إلى خارج الملعب.



ومرت الدقائق التالية دون وصول أي من الفريقين بفرص حقيقية على المرميين حتى حلول الدقيقة 15، التي شهدت طرد إيمري كان بعد عرقلة فرانك ليفاك، بعدما كان في طريقه للانفراد بمرمى الحارس مانويل نوير، ليضطر المانشافت لإكمال المباراة بـ10 لاعبين.



وحاول المنتخب الإستوني استغلال النقص العددي للمانشافت بتكثيف الضغط على دفاع الضيوف، وكان كارول ميتس على مقربة من إصابة شباك نوير بهدف من تسديدة صاروخية على الطائر داخل منطقة الجزاء، لكنها علت العارضة.



وفي الدقيقة 24، قرر المهاجم الألماني الشاب، لوكا فالدشميدت، تجربة حظه بتسديدة يسارية بعيدة المدى، نجح الحارس سيرجي ليبميتس في التصدي لها ببراعة.



وأهدر كونستانتين فاسييف، قائد منتخب إستونيا، فرصة سانحة للتقدم في النتيجة، بعدما حاول مقابلة عرضية بضربة مزدوجة، لكنها ذهبت ضعيفة في يد نوير.



واحتسب الحكم ركلة حرة للمنتخب الألماني على حدود منطقة جزاء إستونيا، لينبري ليها ماركو رويس، الذي نفذها بمهارة عالية، لكن تسديدته اصطدمت بالقائم الأيمن لحارس أصحاب الأرض.



وفشل كلا الفريقين في هز الشباك على مدار الدقائق المتبقية، ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.



جاءت بداية الشوط الثاني سريعة للغاية من الطرفين، وانطلق ليفاك على الجانب الأيسر حتى وصوله لمنطقة جزاء ألمانيا، ليطلق تسديدة أرضية زاحفة، لكنها ذهبت بين أحضان نوير.



وبعد مرور 6 دقائق فقط، تمكن إلكاي جوندوجان من صيد شباك حارس إستونيا بتسديدة صاروخية من مسافة بعيدة، ليتقدم للألمان بهدف أول رغم النقص العددي.



ولم تمر سوى 6 دقائق على التقدم حتى عاد جوندوجان بالتوقيع على الهدف الثاني، بعدما مرر له رويس كرة بالكعب، ليقابلها لاعب الوسط الألماني بتسديدة مباشرة، اصطدمت بقدم أحد مدافعي إستونيا، لتحول مسارها إلى داخل الشباك.



واستطاع المنتخب الألماني بتعزيز تقدمه بهدف ثالث عن طريق البديل تيمو فيرنر، الذي نجح في وضع بصمته فور نزوله، بعدما تسلم كرة داخل منطقة الجزاء، وراوغ حارس إستونيا قبل أن يضعها بسهولة داخل الشباك.



وتواصل الزحف الهجومي من ألمانيا على مرمى إستونيا، وتصدى الحارس ليبميتس لأكثر من فرصة جاءت بأقدام جوليان براندت وفيرنر، لتمر الدقائق دون جديد.



المصدر: موقع كورة