هولندا تتخطى بيلاروسيا وروسيا تعلن انضمامها إلى كبار يورو 2020



تخطت هولندا مستضيفتها بيلاروسيا 2-1 لحساب المجموعة الثالثة من تصفيات أمم أوروبا 2020.



وتقدم الضيوف بثنائية نظيفة سجلها لاعب ليفربول الإنكليزي جيورجينهو فاينالدوم 32، 41. لكن أصحاب الأرض قلصوا الفارق في الدقيقة 53 عبر ستانيسلاف دراغون.



وابتعد فريق المدرب رونالد كومان في صدارة المجموعة بـ15 نقطة من 6 مباريات بفضل ثنائية أولى لجورجينيو فينالدوم بقميص بلاده، مبتعداً بفارق ثلاث نقاط عن غريمه الألماني الذي ألحق بـ"البرتقالي" هزيمته الوحيدة في التصفيات (2-3 في الجولة الثانية)، وذلك بانتظار مباراة "ناسيونال مانشافت" مع مضيفه الإستوني في وقت لاحق الأحد.



وتعتبر المجموعة الثالثة الأكثر ندية في هذه التصفيات، بما أن إيرلندا الشمالية تحتل المركز الثالث بـ12 نقطة من 6 مباريات، وذلك قبل أن تتواجه في 16 تشرين الثاني/نوفمبر مع هولندا على أرضها في مباراة مصيرية للمنتخبين قبل الجولة الأخيرة التي تحل فيها إيرلندا الشمالية ضيفة على ألمانيا في فرانكفورت، فيما يعلب رجال كومان مع إستونيا في أمستردام.



ولم تكن بداية هولندا سلسة إذ عانت أمام مضيفتها قبل أن يأتي الفرج في الدقيقة 32 برأسية فينالدوم بعد عرضية من كوينسي بروميس عجز الحارس ألكسندر غوتور عن صدها.



وعقّد فينالدوم من مهمة بيلاروسيا بتسجيله هدفه الخامس في المباريات الست لهولندا في هذه التصفيات، وذلك بتسديدة صاروخية رائعة من خارج المنطقة قبيل انتهاء الشوط الأول (41).



لكن بيلاروسيا عادت إلى أجواء اللقاء بتقليصها الفارق في بداية الشوط الثاني بفضل كرة رأسية من ستانيسلاف دراغون إثر عرضية من دينيس بولياكوف (54)، مانحاً بلاده هدفها الأول على أرضها منذ 12 تشرين الأول/أكتوبر 2018 حين تغلبت على لوكسمبورغ 1-صفر في المستوى الرابع من دوري الأمم الأوروبية.



وحاولت بيلاروسيا بعد الهدف أن تستفيد من فقدان التوازن في الفريق الهولندي، لكن سرعان ما استعاد رجال كومان رباطة جأشهم وقادوا اللقاء الى بر الأمان.



وفي مباراة أخرى حسمت روسيا رسمياً بطاقة التأهل الثانية إلى يورو 2020 عن المجموعة التاسعة بفوزها السهل على مضيفتها قبرص (5-0) الأحد لحساب الجولة الثامنة من التصفيات.



ووقع خماسية روسيا، كل من دينيس تشيرتشيف بثنائية (9 و90) وماغوميد أوزدويف (23) وأرتيم دزيوبا (79) وألكسندر غولوفين (89)، علماً بأنّ صاحب الأرض أكمل اللقاء منقوصاً من لاعبه كونستانتينوس لايفيس إثر حصوله على البطاقة الحمراء (28).



ورفعت روسيا رصيدها إلى 21 نقطة خلف بلجيكا المتصدرة والمتأهلة سلفاً (24 نقطة)، ومتفوقة على قبرص ثالثة المجموعة بـ 11 نقطة كاملة، وحلت اسكتلندا رابعة (9 نقاط) بفوزها على سان مارينو المتذيلة (0 نقاط) بسداسية نظيفة، في حين احتفظت كازاخستان بمركزها الخامس (7 نقاط).



المصدر: بي إن سبورت