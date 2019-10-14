رياضة | موعد مباراة مصر وبتسوانا اليوم الاثنين 14/10/2019 والقنوات الناقلة.. أول مباراة تحت قيادة حسام البدري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مصر وبتسوانا اليوم الاثنين 14/10/2019 والقنوات الناقلة.. أول مباراة تحت قيادة حسام البدري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض منتخب مصر أولي مبارياته الودية تحت قيادة حسام البدري المدير الفني الجديد للفراعنة، أمام منتخب بتسوانا، يوم الاثنين الموافق 14 أكتوبر لعام 2019، على أرضية ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، في إطار الاستعدادات للتصفيات المؤهلة

لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.



وتولي حسام البدري تدريب منتخب مصر خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري مدرب المنتخب السابق والذي تمت إقالته عقب خروج المنتخب الوطني من بطولة أمم إفريقيا 2019 علي يد منتخب جنوب إفريقيا، ويسعي "البدري" وجهازه المعاون لتحقيق بداية قوية مع الفراعنة بتحقيق الفوز على المنتخب البتسواني وتقديم أداء جيد لكسب ثقة الجماهير المصرية.



موعد مباراة مصر ضد بتسوانا الودية KORA ONLINE:

تبدأ أحداث المباراة المرتقبة بين المنتخبين المصري والبتسواني في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والتاسعة مساءًا بتوقيت أبوظبي، يوم الاثنين الموافق 14 – 10 – 2019، وتأتي مباراة مصر وبتسوانا في إطار استعدادات الفراعنة لتصفيات أمم إفريقيا 2021، حيث يتواجد منتخبنا الوطني ضمن المجموعة السابعة بالتصفيات مع منتخبات كينيا وجزر القمر وتوجو.

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القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد بتسوانا الودية LIVE:

من المنتظر أن تذاع المواجهة القوية بين منتخب مصر وضيفه منتخب بتسوانا علي شاشة قناة أون سبورت الفضائية المصرية على تردد 10853، كما تذاع المباراة عبر قناة تايم سبورت على تردد 11449 علي القمر الصناعي نايل سبورت، والتردد الأرضي للقناة المصرية.



ويتفوق منتخب مصر علي نظيره منتخب بتسوانا قبل مباراة الغد، حيث تقابل المنتخبين في 5 مواجهات سابقة، فاز الفراعنة في 3 مباريات، بينما حسم التعادل نتيجة مباراتين بينهما، ويعد محمد صلاح هداف الفراعنة وسجل هدفين.



التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام منتخب بتسوانا:

يغيب عن منتخب مصر النجم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، حيث اعتذر عن التواجد في معسكر الفراعنة الحالي بسبب معاناته من الإجهاد ومن المتوقع أن يبدأ حسام البدري مباراة بتسوانا بتشكيل مكون من : محمد الشناوي- عبد الله جمعة - محمود علاء - أحمد حجازي - أحمد فتحي - طارق حامد - عمرو السولية - محمود حسن تريزيجيه - عبدالله السعيد - حسين الشحات - عمر السعيد