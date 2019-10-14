رياضة | أحمد الأحمر: بطولة إفريقيا الأغلى في مسيرتي

أعرب أحمد الاحمر قائد فريق كرة اليد الأول بنادي الزمالك عن سعادته بحصول الفريق علي بطولة إفريقيا بدولة الرأس الأخضر، واصفا إياها بالصعبة والغالية لانها البطولة التي انفرد بها الزمالك بسيادة القارة الأفريقية.

وواصل الأحمر أن البطولة هي الثالثة علي التوالي، وبذلك احتفظ الفريق بالكأس للأبد.

وأضاف الأحمر أنه بهذه البطولة أيضا اصبح اللاعب رقم واحد علي مستوى العالم في حصوله علي بطولات قارية بمجموع ١٩ بطولة.

وتوج الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك بلقب البطولة الأفريقية للأندية الأبطال، علي حساب نظيره سبورتنج في اللقاء الذي جمعهم مساء اليوم الأحد، وإحضنت جمهورية الرأس الأخضر فعاليات البطولة القارية.

وسيطر فريق سبورتنج علي مجريات الشوط الأول وكان الأفضل معظم ـوقات الشوط ليحسمه في النهاية لصالحة بنتيجة 14/17.

فيما واصل سبورتنج السيطرة علي الشوط الثاني لكن الزمالك سرعان ما إستفاق ليتعادل بطريقة درامية في أخر دقيقة من الشوط الثاني بنتيجة 28-28.

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وإحتكم الفريقين إلي الأشواط الإضافية ليحسم الزمالك الشوط الإضافي الأول بنتيجة 32-29.

وفي الشوط الثاني واصل الزمالك سيطرته ليحسم المواجهة التاريخية لصالحه بنتيجة 33-31.

ويشارك فريق سبورتنج فى هذه المنافسة بصفته بطل السوبر، بينما يشارك الزمالك بصفته بطل الدورى .

تأهل فريق سبورتنج إلى النهائى بالفوز على جى إس كى الكونغولى بنتيجة 27 /20، بينما تأهل الزمالك بالفوز على إنتر كلوب الأنجولى بنتيجة 30 /18 .

وتأهل الزمالك إلى نصف النهائى بالفوز على رد ستار الإيفوارى فى دور الثمانية، بينما تأهل سبورتنج بالفوز على فاب الكاميرونى.

فيما نجح فريق الزمالك فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كل من، ديسبورتيفو الرأس الأخضر والنجم الكونغولى وفاب الكاميرون و وداد سمارة المغربى .

وحقق سبورتنج العلامة الكاملة أيضاً بنفس الدور، بالفوز على كل من إنتر كلوب الانجولى ورد ستار الإيفوارى وجى إس كى الكونغولى وأتليتكو الرأس الأخضر.

يذكر أن هذا النهائي هو رقم 13 لفريق اليد بنادي الزمالك، وبعد هذا الفوز يكون قد حقق اللقب رقم 12 له في تاريخ البطولة .