رياضة | طرح تذاكر "مصر وبتسوانا" صباح الاثنين في ستاد الأسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طرح تذاكر "مصر وبتسوانا" صباح الاثنين في ستاد الأسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تطرح في التاسعة من صباح غد الاثنين تذاكر مباراة المنتخب الوطني الأول الودية أمام نظيره البتسواني المقرر اقامتها في السابعة من مساء الإثنين بستاد العرب .. وتطرح التذاكر للبيع بستاد الأسكندرية ، حيث تحدد الحضور بعشرة آلاف متفرج.
وكان المنتخب الوطني تحت قيادة الكابتن حسام البدري المدير الفني قد اختتم تدريباته مساء أمس على ملعب المباراة، فيما اتفق إدارة الفريقين الاكتفاء بإجراء ٤ تبديلات فقط خلال المباراة، التي تأتي في إطار الإعداد لخوض التصفيات المؤهلة لكأس أمم افريقيا ٢٠٢١ بالكاميرون.
واختتم المنتخب الوطني الأول بقيادة الكابتن حسام البدري تدريباته مساء اليوم، الأحد على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية قبل مواجهة بتسوانا الودية.
ويستضيف منتخب الفراعنة نظيره البتسواني في السابعة من مساء الاثنين على استاد برج العرب في مواجهة دولية ودية استعدادا لبدء مشوار التأهيل لكأس أمم أفريقيا ٢٠٢١ في الكاميرون، بمباراتي كينيا وجزر القمر يومي ١٤ و١٨ نوفمبر المقبل.
وجاء المران الأخير للمنتخب خفيفا وسط حماس كبير من جانب اللاعبين لحجز مكان أساسي في التشكيل الخاص بالمباراة.
ويعد هو اللقاء الأول للجهاز الفنى الجديد للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدري وجهازه المعاون المكون من محمد بركات مدير المنتخب وطارق مصطفي وأحمد أيوب في منصب المدرب العام وسيد معوض مدرب مساعد وأيمن طاهر مدرب للحراس والذي يستعدوا لتصفيات كأس الأمم الإفريقية والتى ستقام فى الكاميرون 2021.