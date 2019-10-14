رياضة | ٤ تبديلات فقط في ودية مصر أمام بتسوانا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ٤ تبديلات فقط في ودية مصر أمام بتسوانا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب الجهاز الفني لمنتخب بتسوانا الاكتفاء بإجراء ٤ تبديلات فقط خلال مباراته الودية مع منتخبنا الوطني والمقرر لها غدا الاثنين في إطار الإعداد لخوض التصفيات المؤهلة لكأس أمم افريقيا ٢٠٢١ بالكاميرون.

كان الجهاز الفني لفريقنا الوطني بقيادة الكابتن حسام البدري يرغب في إجراء ٦ تبديلات من أجل التعرف على المستوى الحقيقى لكل اللاعبين وإعطاء الفرصة لأكبر عدد للوقوف على بعض النقاط لاتخاذ قراراته في المرحلة المقبلة استعدادا لمواجهة منتخب كينيا في أولى ارتباطاته الرسمية.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن حسام البدري سيدخل اللقاء بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أحمد فتحي، أحمد حجازي، محمود علاء، عبدالله جمعه

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خط الوسط : طارق حامد، محمد النني، حسين الشحات، عبدالله السعيد، محمود حسن تريزيجيه

خط الهجوم : أحمد حسن كوكا

وسيقوم حسام البدري خلال اللقاء بتجربة العديد من الأسماء التى تواجدت في القائمة مثل حارس مرمي الزمالك محمد عواد وأيضاً محمد مجدي قفشة ورجب بكار ومحمد حمدي وحمدي فتحي وعمر جابر.

وإستقر البدري علي الدفع بلاعب النادي الأهلي والمتألق خلال الفترة السابقه تحت قيادة السويسري رينيه فايلر "حسين الشحات" ليكون لاعب في الجناح الأيمن بدلاً من محمد صلاح الذي سيغيب عن اللقاء، بسبب انه يعرف جيداً كيف يلعب في تلك الجبهة كما يلعب بها في النادي الأهلي.

اللقاء سيكون فرصة لـ حسام البدري لوضع تصوره للتشكيل الأساسي الذي يخوض به تصفيات الكان ومعها تصفيات كأس العالم التي تقام في قطر عام 2022.