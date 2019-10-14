رياضة | ويلفريد كانون وزاها يسجلان لكوت ديفوار في شباك الكونغو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ويلفريد كانون وزاها يسجلان لكوت ديفوار في شباك الكونغو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل الدولي الإيفواري مدافع نادي بيراميدز هدفا لمنتخب بلاده كوت ديفوار في المباراة الودية الدولية أمام الكونغو.

وشارك كانون في التشكيل الأساسي لمنتخب الأفيال أمام الكونغو وافتتح التسجيل لمنتخب بلاده في الدقيقة ٢٣ من عمر اللقاء الذي انتهى بفوز كوت ديفوار بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وقدم كانون مباراة قوية للغاية مع المنتخب الإيفواري ضد الكونغو ونال أفضل تقييم بين لاعبي كوت ديفوار، كما سجل نجم كريستال بالاس ويلفريد زاها هدفا من ثلاثية الفريق الإيفواري.

ويمتلك بيراميدز ٨ لاعبين دوليين في المرحلة الحالية وهم محمد حمدي وعمر جابر ورجب بكار وعبد الله السعيد مع المنتخب المصري، بجانب كانون مع كوت ديفوار، وعمر لعيوني مع تونس وإيريك تراوري مع كوت ديفوار، وعبده لومالا مع منتخب أوغندا.