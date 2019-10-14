رياضة | حقيقة استغناء النصر عن "أحمد موسى"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقيقة استغناء النصر عن "أحمد موسى" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الإعلامي والنقد الرياضي، بندر الرشود عن مصير النجم النيجيري أحمد موسى، مع الفريق الأول للكرة بنادي النصر.

وكان موسى، قد طالب إدارة نادي طرابزون سبور، التركي بضرورة التعاقد معه في أسرع وقت، لانقاذ حياته الكروية من التدهور داخل النصر.

وقال الرشود في تصريحات لقناة "السعودية الرياضية": "أحمد موسى، باقي في صفوف النصر، وكل الأنباء التي خرجت بشأن رحيله في الشتاء غير صحيحة".

وأضاف: " النجم النيجيري يعمل الآن على استخراج تأشيرات لزوجته وعائلته لدخول المملكة العربية السعودية، والإقامة معه خلال الفترة القادمة".

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وكانت قد ترددت العديد من الأنباء خلال الفترة الماضية عن استقرار إدارة نادي النصر، على التخلي عن أحمد موسى، قبل أن ينفي الرشود هذه الأنباء.

وانضم موسى "27 سنة"، إلى نادي النصر خلال صيف 2018، قادمًا من صفوف ليستر سيتي الإنجليزي، بعقد يمتد إلى 4 سنوات مقابل 140 مليون ريال.

وشارك موسي مع النصر في 5 مباريات بالموسم الحالي من الدوري السعودي للمحترفين، وسجل خلالهم هدف واحد.

ويتواجد النصر حامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في نسخته الاستثنائية، في المركز الثامن برصيد 8 نقاط، خلف الهلال المتصدر بـ 16 نقطة.

