رياضة | أرسنال يبدأ التحرك لتجديد عقد نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرسنال يبدأ التحرك لتجديد عقد نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ نادي أرسنال الإنجليزي خلال الفترة الماضية أولى خطوات تجديد عقد أحد نجوم الفريق لضمان بقاءه في الفريق لأطول فترة ممكن وعدم رحيله.

وكشفت صحفية "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن نادي أرسنال يرغب في تجديد عقد الجابوني إيمريك أوباميانج خلال الفترة القادمة.

وأكدت الصحيفة أن نادي أرسنال بدأ بالفعل في التحدث مع أوباميانج ووكلاء أعماله بشأن تجديد عقده نع الفريق والمفاوضات جايه حاليا بينهم.

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وينتهي عقد أوباميانج مع نادي أرسنال بنهاية عام 2021 ولكن يرغب الجانرز في تحصين اللاعب من الأندية التي ترغب في التعاقد معه.

مشاركات أوباميانج مع نادي أرسنال هذا الموسم

وقد شارك إيمريك أوباميانج في 14 مباراة حتى الآن مع نادي أرسنال خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 11 هدف ولم يصنع أي أهداف.