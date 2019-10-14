الامارات | نادي العين ينشئ فريق كرة قدم للسيدات

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي العين ينشئ فريق كرة قدم للسيدات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي العين عن توقيع مذكرة تفاهم مع أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، تم بموجبها إدراج كرة القدم للسيدات ضمن قائمة الألعاب الرياضية في النادي من خلال إنشاء الفريق الأول بجانب فرق تحت 12 سنة و14 و16، على أن تنطلق التدريبات بداية من الأسبوع المقبل في استاد طحنون بن محمد بـ«القطارة»، تحضيراً للبطولات المحلية المقرر بداية من نوفمبر المقبل.

وجرى خلال مؤتمر صحافي، عقد صباح أمس في استاد هزاع بن زايد، توقيع مذكرة التفاهم في حضور رئيس شركة نادي العين للألعاب الرياضية، خميس عبيد الكعبي، والمدير الفني للجنة كرة القدم للسيدات حورية الطاهري، وممثل اتحاد كرة القدم عبدالله حسن، وممثلة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية فاطمة العامري، بجانب عدد من لاعبات فريق العين.

وتهدف الاتفاقية إلى إعطاء الفرصة للمواهب الكروية من السيدات لممارسة كرة القدم، على أن يشارك النادي في البطولات المحلية والدولية، إضافة إلى منح رياضة المرأة الاهتمام الذي تستحقه في ظل الدعم اللامحدود الذي توليه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وتشجيعها المستمر للمرأة الإماراتية في شتى المجالات.

وقال رئيس شركة نادي العين للألعاب الرياضية، خميس عبيد الكعبي، في المؤتمر الصحافي، إن الاتفاقية تهدف إلى دعم رياضة كرة القدم النسائية في مدينة العين لتتواكب مع النجاحات التي ظل يحققها النادي في بقية الأنشطة، التي يتقدمها الجوجيتسو والقوس والسهم والسباحة. وأكد أن شركة نادي العين للألعاب الرياضية ستكون المشرفة على كرة القدم النسائية في نادي العين، وأن التدريبات والمباريات الرسمية ستقام على استاد طحنون بن محمد بـ«القطارة»، وأن المجال مفتوح أمام جميع فئات المجتمع للانضمام إلى الفرق التي تم إنشاؤها.

وأضاف الكعبي: «تم رسمياً تكوين الفريق الأول للسيدات، بجانب فرق تحت 12 سنة و14 و16، ونتشرف بهذه الخطوة الكبيرة التي نأمل أن تساعد النادي على زيادة الألقاب المسجلة باسمه»، مؤكداً حرصهم الكامل على دفع عجلة الكرة الرياضة النسوية من خلال دورهم كنادٍ وحيد في مدينة العين يمتلك قاعدة كبيرة من الرياضيات.

من جانبه، كشف ممثل اتحاد الكرة عبدالله حسن، عن تعاون كامل بين اتحاد كرة القدم وزارة التربية والتعليم من أجل نشر كرة قدم السيدات في الدولة، وأقيمت العديد من الورش، كما أن اتحاد الكرة استضاف بعض المسابقات والدورات التدريبية للمدربات، كان آخرها الخاصة بالحصول على رخصة التدريب «C».

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وأكد عبدالله حسن أن إعلان نادي العين، الذي يعد موطن كرة القدم في الإمارات، عن إنشاء فريق لكرة القدم للسيدات يعد نقلة كبيرة لهذا النشاط. وقال في كلمته: «نادي العين ظل سباقاً دائماً لمثل هذه المبادرات، وهي خطوة تحسب للنادي، ونتمنى له التوفيق في مشاركاته المنتظرة».

من جانبها، أكدت حورية الطاهري في المؤتمر الصحافي أن نادي العين لم يبدأ بفريق المراحل السنية، وإنما أيضاً بإنشاء الفريق الأول الذي سيشارك في مسابقة الفئة الأولى. وقالت: «بالتأكيد هذا نجاح بحد ذاته، وخطوة جيدة».

وقالت إن الاتفاقية مجرد بداية لتوقيع اتفاقيات أخرى مع الأندية، وأنها ميثاق عمل يسعى من خلاله الطرفان إلى تحقيق التعاون الدائم من خلال توحيد الأهداف التي يسعيان إلى تحقيقها وتطويرها، مشيرة إلى أن التطبيق الفعلي للاتفاقية سيبدأ فوراً، بحيث توضع البرامج المشتركة ويبدأ العمل بها.

فاطمة العامري: خطوة كبيرة

وصفت ممثلة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، فاطمة العامري، إعلان نادي العين إنشاء فريق للسيدات بالخطوة الكبيرة، وقالت: «إنها خطوة كبيرة للرياضة النسائية، خصوصاً أن العين لديه سمعة كبيرة في الإمارات ومنطقة الخليج والوطن العربي والقارة الآسيوية والعالم».

وأضافت: «وجود فرق نسائية في مدينة العين يمنحنا دافعاً كبيراً للعمل، وسيزيد من عدد الممارسات للعبة، كونها فرصة كبيرة لجميع السيدات في مدينة العين للانضمام إلى الفريق، ونتمنى التوفيق لفريق العين في المشاركات التي تنتظره».