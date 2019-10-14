الامارات | «فيكتوري 3» بطل مونديال الفئة الأولى في أميركا

شكرا لقرائتكم خبر عن «فيكتوري 3» بطل مونديال الفئة الأولى في أميركا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج زورق «فيكتوري 3» بقيادة الثنائي العالمي، سالم علي العديدي وعيسى آل علي، بطلاً لبطولة العالم للزوارق السريعة (الفئة الأولى) التي أسدل الستار على أحداثها، أول من أمس، في مدينة فورت مايرز بولاية فلوريدا الأميركية، التي كانت مسرحاً للجولة السادسة والختامية.

وفاز زورق «فيكتوري 3» بالمركز الأول في السباق الرئيس الذي أقيم بمشاركة ستة زوارق، بعدما قدم أداء متميزاً مكّنه من اعتلاء الصدارة، منذ اللفة الأولى وحتى نهاية السباق بعد 12 لفة، وسط مطاردة شرسة من الزورق الأسترالي المنافس «أوف شور 222».

وحلّ ثانياً في سباق جائزة فورت مايرز «زورق «فيكتوري 33»، بقيادة الأميركي جون توملسون، وجاء السويدي اريك ستارك في المركز الثالث، بينما ذهب المركز الرابع للزورق الأميركي «مس غيكو 113»، ونال المركز الخامس «لوكاس أويل 77»، وحلّ سادساً «سكوديريا سازاني 11». وتقدم الزورقان «فيكتوري 3» ومن خلفه «فيكتوري 33» إلى الصدارة مبكراً، لكن الأداء القوي من الزورق المنافس «أوف شور 222» مكنه من التقدم من المركز الثالث إلى المركز الثاني، ليشكل بعدها مصدر إزعاج، ويحاول انتزاع الصدارة من زورق «فيكتوري 3» الذي واصل سيره متجاوزاً كل الصعاب ليصل إلى مبتغاه، مع رفع العلم الشطرنجي وإعلان نهاية السباق بعد 12 لفة مثيرة.

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«الفيكتوري» يهدي الإنجاز إلى القيادة الرشيدة

أهدت مؤسسة الفيكتوري تيم إنجاز زورق «فيكتوري 3» بالفوز باللقب العالمي لزوارق الفئة الأولى، التي أقيمت للمرة الأولى في الولايات المتحدة الأميركية بحلة جديدة، إلى القيادة الرشيدة، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي راعي مؤسسة الفيكتوري تيم، وإلى شعب الإمارات.

وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم، حريز المر محمد بن حريز، إن الإنجاز العالمي الجديد يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة، وبفضل الدعم الكبير الذي تلقاه الرياضة بمختلف أنواعها، والرياضات البحرية على وجه الخصوص، من دعم ومتابعة مستمرين من المسؤولين.