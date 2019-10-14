الامارات | كايزر: أسعى لتقديم المتعة مع الجزيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن كايزر: أسعى لتقديم المتعة مع الجزيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة الجزيرة لكرة القدم تعاقدها مع المدرب الهولندي مارسيل كايزر، ليعود لقيادة «فخر أبوظبي»، مرة أخرى، بعدما سبق له تدريب الفريق في الموسم الماضي، ليحل خلفاً لمواطنه يورغن ستريبل، الذي أعلن النادي الاستغناء عن خدماته، الجمعة الماضي.

وأوضحت شركة الكرة الجزراوية في بيان صحافي على الموقع الرسمي للنادي، أنها توصلت إلى اتفاق رسمي مع مارسيل كايزر، ليقود الفريق الأول، لمدة موسمين، إذ سبق لكايزر تدريب الجزيرة في الموسم الماضي، قبل أن يطلب الرحيل، بعدما تلقى عرضاً لتدريب سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

من جهته، أعرب كايزر عن سعادته بالعودة مجدداً إلى نادي الجزيرة. وقال «أنا سعيد جداً بالعودة لدولة الإمارات، وبالعودة لتدريب الجزيرة بشكل خاص، وأتعهد للجميع بأنني واللاعبين سنبذل أقصى جهد لتقديم مستويات مميزة في جميع البطولات التي نخوضها، وأتمنى أن ننجح في إمتاع المشجعين بكرة القدم التي سنقدمها، وأن نحتفل معهم بالعديد من اللحظات الرائعة على مدار هذا الموسم».

وأضاف في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الجزيرة: «أتطلع لمقابلة جميع اللاعبين والعمل معهم مجدداً، وأثق جداً بأننا سنبذل جهداً مضاعفاً، وسنقاتل بروح جماعية لتحقيق الأهداف الموضوعة للنادي في هذا الموسم».

وكان كايزر قد أشرف على تدريب فريق الجزيرة في بداية الموسم الماضي، ولم يتعرض معه الفريق لأي خسارة في المباريات التسع التي قاده فيها في الدوري، إذ حقق خمسة انتصارات، وتعادل في أربع مباريات، قبل أن ينتقل لتدريب سبورتنغ لشبونة الذي توج معه بثنائية كأس البرتغال وكأس الدوري البرتغالي في نهاية الموسم الماضي، وقاده الفريق البرتغالي للتأهل إلى مسابقة الدوري الأوروبي، بعد أن أنهى بطولة الدوري في المركز الثالث.

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وسيبدأ المدرب الهولندي مارسيل كايزر مسيرته مع «فخر أبوظبي» بخوض مباراة الجزيرة أمام خورفكان في الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي، إذ يسعى إلى قيادة الفريق لاستعادة الانتصارات، خصوصاً أن الجزيرة بدأ مسابقة الدوري بتحقيق الفوز على الظفرة بهدفين دون رد، قبل أن يخسر «الديربي» أمام الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويتعادل في الجولة الثالثة على أرضه أمام شباب الأهلي من دون أهداف، بينما خاض «فخر أبوظبي» ثلاث مباريات في كأس الخليج العربي، محققاً الفوز على خورفكان بثلاثة أهداف مقابل هدف، وخسر أمام شباب الأهلي بأربعة أهداف دون رد، وأمام العين بثلاثة أهداف دون رد، في المقابل، تأهل الفريق إلى دور الـ16 في كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بالفوز على النصر العماني بخمسة أهداف مقابل هدف في مجموع المباراتين، وسيلاقي الإسماعيلي المصري في ثمن النهائي.

عايض: كايزر لديه إمكانات فنية عالية

توجه عضو مجلس إدارة شركة الجزيرة لكرة القدم، المدير التنفيذي للشركة عايض مبخوت، بالشكر إلى المدرب الهولندي يورغن ستريبل على الفترة التي تولى فيها تدريب الفريق، وقال «أتوجه بالشكر للمدرب يورغن ستريبل على ما قدمه للفريق وللنادي خلال الفترة التي أمضاها معنا، وأتمنى له نيابة عن أسرة نادي الجزيرة كل التوفيق في مسيرته المهنية».

وتحدث عايض مبخوت عن التعاقد مع كايزر، وقال: «نحن سعداء باكتمال الاتفاق معه وعودته مجدداً لتدريب الفريق، إذ إنه مدرب لديه إمكانات فنية عالية، كما أن معرفته للفريق، وخبرته في البطولات المحلية والخارجية التي ينافس فيها الجزيرة خلال هذا الموسم ستكونان عاملاً مساعداً بالنسبة له وللاعبين، ونتمنى له التوفيق والنجاح خلال الفترة المقبلة».