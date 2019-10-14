الامارات | لوف: أردت ضم جنابري في 2014.. لكنه أُصيب

شكرا لقرائتكم خبر عن لوف: أردت ضم جنابري في 2014.. لكنه أُصيب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، يواخيم لوف، أنه كان يريد ضم سيرجي جنابري إلى صفوف المنتخب للمشاركة في مونديال البرازيل 2014، لكن إصابته حالت دون ذلك. وقال لوف في العاصمة الإستونية تالين: «في 2014 في الربيع كنت في لندن لمرتين أو ثلاث مرات، وقد لعب جنابري بعض المباريات الجيدة، وقد أعجبني جداً».

ويواجه المنتخب الألماني مضيفه الإستوني في المجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا (يورو 2020). وأوضح لوف: «أردت أن أضم سيرجي في 2014، لكنه أُصيب للأسف». وكانت إصابة في الركبة قد وقعت في ذلك الوقت لجنابري المحترف حالياً ضمن صفوف بايرن ميونيخ، عندما كان يلعب لصفوف ارسنال، وكان عمره آنذاك 18 عاماً. وكانت أول مباراة يخوضها جنابري مع المانشافت بعد انتقاله إلى فيردر بريمن في نوفمبر 2016 أمام سان مارينو في التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا، وانتهت بالفوز بثمانية أهداف نظيفة لمصلحة ألمانيا، وأحرز جنابري أول ثلاثة أهداف له بقميص منتخب بلاده.

وبعد فترة تعثر للمنتخب على خلفية الأداء السيئ في مونديال روسيا، عاد جنابري الآن ليصبح من المهاجمين الأساسيين عند لوف الذي صرح في سبتمبر الماضي بقوله: «جنابري سيلعب دائماً». وواصل لوف حديثه عن جنابري قائلاً: «في بعض المباريات في الوقت الماضي لعب مباريات جيدة جداً، وتعجبني طريقته في التحرك وفي خطورته على المرمى، ولديه مؤهلات ممتازة للعب بأعلى مستوى، ويجب تشجيع ذلك وتدعيمه». وبلغ المعدل التهديفي لجنابري حالياً 10 أهداف خلال 11 مباراة لعبها مع المنتخب.