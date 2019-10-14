الامارات | إنفانتينو يُطلق مشروع «فيفا» المدرسي من بيروت

شكرا لقرائتكم خبر عن إنفانتينو يُطلق مشروع «فيفا» المدرسي من بيروت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جاني إنفانتينو، مشروع «كرة القدم من أجل المدارس» من العاصمة اللبنانية بيروت، بحضور المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو ونجوم اللعبة السابقين على غرار البرازيلي كاكا والفرنسي يوري دجوركاييف. ويأتي المشروع الهادف إلى تطوير اللعبة الشعبية في المدارس، في اطار تعاون بين الاتحادين الدولي واللبناني ووزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية التي ستحتضن المشروع الأول.

ويهدف المشروع الى تأهيل وتطوير قدرات مدرّسي التربية الرياضية في المدارس اللبنانية، وتزويدهم بمفاهيم جديدة في عملية تعليم أساسيات كرة القدم من أجل إدراجها في مناهج الدراسة الرياضية، الى جانب استخدامها في النشاطات بعد الدوام المدرسي.

ويعمل المشروع على تطوير قدرات الطالب المدرسي على الصعيدين البدني والمهاري، والأهم تعزيز المهارات الحياتية الأساسية الخمس لدى التلاميذ، وهـي: الاحترام، التعاون، ضبط الانفعال، حل المشكلات واتخاذ القرارات في التوقيت المناسب.

وأعرب السويسري-الايطالي إنفانتينو عن سعادته بتدشين هذا المشروع من بيروت، وقال: «أنا فخور بأن أكون في لبنان كرئيس للفيفا (يزور لبنان باستمرار لأن زوجته لبنانية)، بالاضافة الى أساطير كرة القدم». وتابع «مشروع كرة القدم للمدارس هو من أجل دعم الأطفال في كل العالم. أنا سعيد لوجودي اليوم في بيروت لاطلاق برنامج كرة القدم من أجل المدارس، وأريد أن أشكر الاتحاد اللبناني ورئيسه هاشم حيدر». وأردف «يجب ألا ننسى أن التعليم أساسي في مجتمعاتنا التي أصبحت أكثر عدوانية في يومنا الحاضر، ويجب أن نعود إلى القيم وبعض مهارات الحياة التي يمكن لكرة القدم أن تعلّمها. أن يعمل الطفل كجزء من فريق ومن أجل تعلم الفوز وتعلم تقبّل الخسارة أيضاً. تعلم احترام الخصم واحترام الحكم وكيفية التصرف. كل هذه المهارات هي جزء من برنامج كرة القدم من أجل المدارس».

واعتبر انفانتينو أن هذا المشروع سيصل «الى 700 مليون طفل حول العالم»، معبراً عن سعادته لان ممارسة الرياضة تجعل الاطفال «أصحاء، ولكن أيضاً تعلم الكثير حول الحياة. كرة القدم تعلّم الكثير حول النزاهة والقيم والاحترام واللعب النظيف. أنا سعيد بأننا في كرة القدم نسهم في هذا الأمر».

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وأشار البرازيلي كاكا، حامل الكرة الذهبية لعام 2007، الى انه اكتسب الكثير من كرة القدم خلال مسيرته، ويطمح لأن ينقل هذه الخبرات الى الأطفال «أعتقد انه من المهم جداً للأطفال والتلامذة اكتساب المهارات الكروية، لهذا من الجيد بالنسبة إليّ ان أكون سفيراً لهذا المشروع». بدوره، رأى رئيس الاتحاد اللبناني هاشم حيدر ان أهمية المشروع تكمن في ادخال كرة القدم الى المدارس «على أسس صحيحة ليس على الصعيدين المهاري والبدني فحسب، بل الأخلاقي أيضاً عبر تقبل الآخر واكتساب ثقافة الربح والخسارة». وتابع حيدر «سيتوجه المشروع أيضاً الى الأساتذة، اذ سيخضعون الى دورات متخصصة بإشراف (الفيفا) وبوسائل علمية حديثة»، مشيراً إلى ان المشروع ليس له مدة محددة وسيتجدد سنوياً.

وتنطلق فعاليات المشروع الأحد من ملعب استاد الشوف (محافظة جبل لبنان) بمشاركة 180 طفلاً وطفلة من المدارس الـ210 التي تقدمت بطلبات للمشاركة في الحدث.

- إنفانتينو يزور لبنان

باستمرار.. زوجته

لبنانية.