شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك بطلاً لأفريقيا لكرة اليد على حساب سبورتنج بعد مباراة ماراثونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب توج فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك بلقب بطولة أفريقيا للأندية المقامة بالرأس الأخضر، بالفوز على سبورتنج بنتيجة 33 /31 فى النهائى . وتمكن فريق كرة اليد بنادى الزمالك من تحقيق ريمونتادا تاريخية وتمكن من تحقيق الفوز فى الأشواط الاضافية ليتمكن من تحقيق البطولة للمرة الـ12 لتاريخه. Advertisements انتهى الشوط الأول بنتيجة 17 /14 لصالح سبورتنج ، وفى الشوط الثاني زاد السجال بين الفريقين حتى انتهى بنتيجة 28-28 ليحتكما للأشواط الإضافية التى حسمها الزمالك لصالحه فى الدقائق الأخيرة بنتيجة 33-31.

وتأهل الزمالك إلى نصف النهائى بالفوز على ريد ستار الإيفوارى فى دور الثمانية، بينما تإهل سبورتنج بالفوز على فاب الكاميرونى. ونجح الزمالك فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كلا من: ديسبورتيفو الرأس الأخضر والنجم الكونغولي وفاب الكاميرون و وداد سمارة المغربى .

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