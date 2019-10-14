شكرا لقرائتكم مرتضى منصور :جيت لقيت الزمالك خسران من بنى عبيد وحصدت 5 بطولات يد مع ولادى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إنه حقق العديد من البطولات مع الفريق الأبيض مع نجليه أحمد وأمير ومع ذلك يتعرض للهجوم.

أضاف مرتضى منصور :" انا جيت لقيت الزمالك لكرة اليد هينزل درجة ثانية و بني عبيد كسب الزمالك وخرجه من الكأس وحققنا بطولات كثيرة ومع ذلك نتعرض للهجوم".

تابع رئيس الزمالك :" 5 أو 6 بطولات يد حققها مرتضى منصور وولاده افرح يا جمهور الزمالك فريقكم بطل أفريقيا في الكورة واليد، اهدوا على ناديكم وعلى فريقكم".

توج فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك بلقب بطولة أفريقيا للأندية المقامة بالرأس الأخضر بالفوز على سبورتنج بنتيجة 33 /31 فى النهائى .

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و تعد هذه البطولة الأفريقية رقم 12 فى تاريخ نادى الزمالك ليواصل السيطرة الأفريقية للمنافسة الثالثة على التوالى .