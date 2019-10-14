شكرا لقرائتكم أندية مطروح تعلن انسحابها من البطولات المحلية بسبب تطبيق دوري المحترفين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت أندية مطروح السبعة انسحابها من بطولات الأندية المصرية فى جميع مستوياتها اعتراضا على تطبيق دورى المحترفين بالقسم الثانى فى الموسم المقبل .

أكد نور رسلان نائب رئيس نادى الحمام بناء على تفويضه من كل أندية مطروح على مستوى الأقسام اعتراضا على ما يحدث من قبل لجنة تسيير الأعمال التى تدير اتحاد الكرة فى الوقت الحالى .

كان هناك قرار قد اتخذ بالأمس عن تطبيق دورى المحترفين فى الموسم بعد القادم بإقامة دورى من 18 ناديا ببقاء 5 أندية من كل مجموعة من المجموعات الثلاث مع صعود ثلاثة فرق فقط من القسم الثالث وهو ما فجر براكين الغضب بين عدد من مسئولى أندية القسمين الثانى والثالث .