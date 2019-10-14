شكرا لقرائتكم بتسوانا تطلب الاكتفاء بـ4 تغييرات في مباراة منتخب مصر الودية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب الجهاز الفني لمنتخب بتسوانا الاكتفاء بإجراء 4 تبديلات فقط خلال المباراة الودية التي ستجمعه مع المنتخب الوطني والمقرر لها مساء الاثنين في إطار الإعداد لخوض التصفيات المؤهلة لكأس أمم افريقيا 2021 بالكاميرون.

كان الجهاز الفني لفريقنا الوطني بقيادة حسام البدري يرغب في إجراء 6 تبديلات من أجل التعرف على المستوى الحقيقى لكل اللاعبين وإعطاء الفرصة لأكبر عدد للوقوف على بعض النقاط لاتخاذ قراراته في المرحلة المقبلة استعدادا لمواجهة منتخب كينيا في أولى ارتباطاته الرسمية.

وسبق للمنتخبين مصر وبتسوانا أن تواجها 5 مرات من قبل وجاءت النتائج على النحو التالي:

- 7 أكتوبر 2006: تعادلا (0 – 0) في تصفيات أمم أفريقيا 2008.

Advertisements

- 13 أكتوبر 2006: فازت مصر (1 – 0) بتوقيع محمد فضل في تصفيات كان 2008 أيضاً.

- 4 يونيو 2013: تعادلا (1 – 1) في لقاء ودي وأحرز أحمد حجازي هدف مصر.

- 10 أكتوبر 2014: فاز منتخب مصر خارج أرضه (2 – 0) بتوقيع محمد النني ومحمد صلاح في تصفيات أمم افريقيا 2014.

- 15 أكتوبر 2014: كرر منتخب مصر تفوقه (2 – 0) أيضاً على أرضه بتوقيع عمرو جمال ومحمد صلاح.