شكرا لقرائتكم المنتخب الأوليمبي: رمضان صبحي سليم ولا يعاني من إصابات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وأجرى مسئولو النادي الأهلي، اتصالًا هاتفيًا بالجهاز الطبي لمنتخب مصر من أجل الاطمئنان على رمضان صبحي لاعب الفريق الأحمر، والذي خرج في الشوط الثاني من مباراة المنتخب الأوليمبي الودية أمام جنوب إفريقيا التي انتهت بفوز الفراعنة بهدف أحرزه رمضان صبحي من ضربة جزاء.
كان رمضان صبحي قد غادر مباراة منتخب مصر الأوليمبي أمام جنوب إفريقيا في الشوط الثاني، ليحل إمام عاشور بديلًا له.
ويستعد الأهلي لمواجهة غريمه التقليدي الزمالك يوم السبت المقبل في قمة مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.
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