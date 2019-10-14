شكرا لقرائتكم للمرة 12 في تاريخه.. يد الزمالك يتوج ببطولة إفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول بنتيجة 17 /14 لصالح سبورتنج ، ولكن سرعان ما استعاد نجوم الزمالك التألق وروح الفوز فى الشوط الثانى لتحقيق التعادل ومن ثم حسم اللقب . وتعد هذه البطولة الأفريقية رقم 12 فى تاريخ نادى الزمالك ليواصل السيطرة الأفريقية للمنافسة الثالثة على التوالى . وتأهل سبورتنج إلى النهائى بالفوز امس السبت على جى اس كى الكونغولي بنتيجة 27 /20 , بينما تأهل الزمالك بالفوز على انتر كلوب الانجولى بنتيجة 30 /18 . Advertisements وتأهل الزمالك إلى نصف النهائى بالفوز على رد ستار الإيفوارى فى دور الثمانية، بينما تاهل سبورتنج بالفوز على فاب الكاميرونى. نجح الزمالك فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كلا من ، ديسبورتيفو الرأس الأخضر والنجم الكونغولي وفاب الكاميرون و وداد سمارة المغربى . بينما حقق أيضا فريق سبورتنج العلامة الكاملة بالدور الاول بالفوز على كلا من انتر كلوب الانجولى ورد ستار الإيفواري و جى اس كى الكونغولي واتليتكو الرأس الأخضر.

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