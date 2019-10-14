شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يعلق على هروب فرجاني ساسى من الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك على الأنباء التى ترددت بشأن هروب التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الأبيض.

قال مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم" :"غير صحيح ما يتردد عن هروب ساسي ، وننتظره غدًا الإثنين في طائرة الساعة الثالثة".

أضاف مرتضى منصور أن الفترة الماضية شهدت الكثير من الإشاعات لإدخال النادي في مشاكل بداية بالحديث عن محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأزمته مع الفريق السنغالي جينيراسيون وكهربا وأخيرًا طارق حامد.

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كان فرجاني ساسي متواجد في تونس للمشاركة مع منتخب بلاده في المباراة الودية التي كانت أمام المنتخب الكاميروني حيث انتهى اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي مساء السبت المقبل ضمن قمة الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري نسخة (2019 - 2020).