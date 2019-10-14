شكرا لقرائتكم مرتضى منصور : مبروك لرجالة اليد التتويج ببطولة أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة ناى الزمالك فريق اليد بعد تتويجه بلقب بطولة أفريقيا للأندية التى أقيمت بالرأس الأخضر بعد الفوز على سبورتنج بنتيجة 33 /31 فى النهائى .

قال مرتضى منصور فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم :" مبروك لولادنا التتويج ببطولة أفريقيا". موضحا أن شريفة الفار رئيس بعثة اليد بـ100 راجل لأنها أول إمراة ترأس بعثة وتحصل على3 بطولات.

أضاف رئيس الزمالك :" أهنأ الزملكاوية ولا عزاء للحاقدين" موضحا أنه فريقه لديه الخليج 365 مع الترجي التونسى وسوبر "هاند بول" مع النجم الساحلي ويستعد له بكل قوة".

وتعد هذه البطولة الأفريقية رقم 12 فى تاريخ نادى الزمالك ليواصل السيطرة الأفريقية للمنافسة الثالثة على التوالى .

وتأهل سبورتنج إلى النهائى بالفوز امس السبت على جى اس كى الكونغولي بنتيجة 27 /20 , بينما تأهل الزمالك بالفوز على انتر كلوب الانجولى بنتيجة 30 /18 .

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وتأهل الزمالك إلى نصف النهائى بالفوز على رد ستار الإيفوارى فى دور الثمانية، بينما تاهل سبورتنج بالفوز على فاب الكاميرونى.

نجح الزمالك فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كلا من ، ديسبورتيفو الرأس الأخضر والنجم الكونغولي وفاب الكاميرون و وداد سمارة المغربى .

بينما حقق أيضا فريق سبورتنج العلامة الكاملة بالدور الاول بالفوز على كلا من انتر كلوب الانجولى ورد ستار الإيفواري و جى اس كى الكونغولي واتليتكو الرأس الأخضر.