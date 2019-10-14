شكرا لقرائتكم أبو اليزيد يواصل التأهيل بالإسماعيلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل إبراهيم أبو اليزيد مدافع الإسماعيلى أداء تدريباته التأهيلية على هامش مران الدراويش ضمن برنامجه العلاجي بعد إصابته بتمزق فى العضلة الخلفية. يستعد الإسماعيلى لملاقاة حرس الحدود يوم الجمعة القادم لحساب الجولة الرابعة من عمر الدورى المحلى. واستأنف الفريق تدريبات مساء اليوم على الملعب الفرعى لاستاد الإسماعيلية تخلله بعض التدريبات الخفيفة بجانب بعض الحصص البدنية سعيا للإرتقاء بالمعدلات البدنية. Advertisements كما تطرق المران لتدريبات كرة الطائرة لكن بالقدم من أجل رفع الجوانب المهارية للاعبين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبو اليزيد يواصل التأهيل بالإسماعيلي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.