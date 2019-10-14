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شوقى غريب يعد بتحقيق انجاز فى بطولة أفريقيا والصعود لأولمبياد طوكيو...

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جدة - عمرو شويل وعد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، الجماهير المصرية، بتحقيق انجاز في بطولة أفريقيا التي ستنطلق في مصر 8 نوفمبر والصعود لأوليمبياد طوكيو.

 

قال غريب بعد ودية منتخب مصر مع جنوب أفريقيا، انه يحرص على تجربة جميع اللاعبين في كل المراكز لاكسابهم المرونة الخططية المطلوبة.

 

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وتابع ان الجهاز الفني واللاعبين سيبذلان قصارى جهدهم لاسعاد الجماهير في بطولة أفريقيا، مشيراً الى أن الجميع لديه الاصرار على الصعود للأوليمبياد.

 

وواصل انه يتمنى حضور الجماهير بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة في مباريات المنتخب لدعم اللاعبين ومساندتهم.

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