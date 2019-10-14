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شكرا لقرائتكم شوقى غريب يعد بتحقيق انجاز فى بطولة أفريقيا والصعود لأولمبياد طوكيو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتابع ان الجهاز الفني واللاعبين سيبذلان قصارى جهدهم لاسعاد الجماهير في بطولة أفريقيا، مشيراً الى أن الجميع لديه الاصرار على الصعود للأوليمبياد.
وواصل انه يتمنى حضور الجماهير بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة في مباريات المنتخب لدعم اللاعبين ومساندتهم.
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