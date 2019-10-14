المنتخب العسكرى يطير للصين استعدادا لكأس العالم...

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جدة - عمرو شويل وتستغرق رحلة طيران المنتخب العسكرى 10 ساعات، يتخللها ترانزيت ثم استقلال طائرة أخرى لمدة 3 ساعات لتصل البعثة فى الواحدة فجر الثلاثاء المقبل . يقع منتخب مصر العسكرى فى مجموعة تضم كندا وعمان واليونان بكأس العالم العسكرية، حيث يواجه المنتخب العسكرى نظيره الكندى فى 16 أكتوبر الجارى ثم يلاقى نظيره العمانى فى 18 من نفس الشهر وأخيراً يواجه اليونان فى 20 اكتوبر، واستقر البرازيلى سيرجيو فارياس، المدير الفنى لمنتخب مصر العسكرى، على إراحة اللاعبين عدة ساعات ثم بداية أول تمرين استعداداً لمباراة كندا المقرر لها الحادية عشرة صباح الأربعاء المقبل

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