شكرا لقرائتكم 3 أسباب وراء اختيار نور الدين لإدارة ودية مصر وبتسوانا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر اتحاد الكرة على تعيين الحكم الدولى إبراهيم نور الدين، لإدارة مباراة منتخب مصر الودية ضد بتسوانا المقرر لها السابعة مساء اليوم الإثنين باستاد برج العرب بالإسكندرية .

ننشر الأسباب التي دفعت مسئولي اتحاد الكرة لاختيار نور الدين:

1-إبراهيم نور الدين حصل على لقب أفضل حكم فى الأسبوع الأخير للدوري.

2- أدار مباراة جيبوتى وجامبيا فى تصفيات كاس الامم الافريقية بالكاميرن2021

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3-إدارة الحكام الدوليين لمباريات المنتخب الأول و الاوليمبي في الفترة الأخيرة حيث أدار أحمد الغندور و أمين عمر وديتي المنتخب الأوليمبي و السعودية ، كما أدار محمد معروف ودية الاوليمبي و جنوب أفريقيا و محمود البنا لودية المنتخب الأوليمبي و جنوب أفريقيا المقرر لها اليوم ، كما يشارك محمد عادل فى دورة الألعاب العسكرية بالصين ، وجهاد جريشة أدار مباراة للمنتخب الأول فى الفترة الأخيرة.

واستقر حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على الدفع بمعظم العناصر الأساسية والقوة الضاربة فى وديته أمام بتسوانا المقرر لها الاثنين المقبل فى إطار الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 المقرر إقامتها بالكاميرون.

ويرغب الجهاز الفنى فى الظهور بمستوى مميز وتحقيق نتيجة إيجابية بالفوز بأكثر من هدف، خاصة أنها اللقاء الأول للفراعنة تحت قيادة الجهاز الجديد الذى يضم محمد بركات مدير منتخب وطارق مصطفى وأحمد أيوب مدرب عام وسيد معوض مدرب وأيمن طاهر مدرب حراس.