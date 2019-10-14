شكرا لقرائتكم الأهلي يطمئن على رمضان صبحى بعد الخروج بالشوط الثانى فى ودية جنوب افريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وطمأن الجهاز الطبي لمنتخب مصر، مسئولو الأهلي حيث أكد خلال الاتصال بأن خروج رمضان كان نتيجة شعوره بإجهاد فقط لذلك فضل الجهاز الفني إخراجه من اللقاء، وكان رمضان صبحي قد غادر مباراة منتخب مصر الأوليمبي أمام جنوب إفريقيا في الشوط الثاني، ليحل إمام عاشور بديلًا له.
ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم السبت المقبل في قمة مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يطمئن على رمضان صبحى بعد الخروج بالشوط الثانى فى ودية جنوب افريقيا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.