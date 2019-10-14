شكرا لقرائتكم الأهلي يطمئن على رمضان صبحى بعد الخروج بالشوط الثانى فى ودية جنوب افريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى مسئولو النادي الأهلي، اتصالًا هاتفيًا بالجهاز الطبي لمنتخب مصر من أجل الاطمئنان على رمضان صبحي لاعب الفريق الأحمر، والذي خرج في الشوط الثاني من مباراة المنتخب الأوليمبي الودية أمام جنوب إفريقيا مصاباً.

وطمأن الجهاز الطبي لمنتخب مصر، مسئولو الأهلي حيث أكد خلال الاتصال بأن خروج رمضان كان نتيجة شعوره بإجهاد فقط لذلك فضل الجهاز الفني إخراجه من اللقاء، وكان رمضان صبحي قد غادر مباراة منتخب مصر الأوليمبي أمام جنوب إفريقيا في الشوط الثاني، ليحل إمام عاشور بديلًا له.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم السبت المقبل في قمة مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.