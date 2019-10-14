شكرا لقرائتكم تنظيم 6 سباقات في السعودية تمهيداً لرالي داكار العالمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية عن إبرام عقد شراكة إستراتيجية مع شركة عبداللطيف جميل لمُدة ثلاث سنوات في مرحلته الأولى. ويتضمن عقد الشراكة تنظيم ستة راليات تقام في السعودية، تمهيداً لاستضافة رالي داكار الدولي اعتباراً من الموسم المقبل، وذكر مسؤولو اتحاد السيارات أن العقد يمثل الشراكة الأكبر مع القطاع الخاص.

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