شكرا لقرائتكم حسين الصادق: الفرج سيكون جاهزاً لمباراة فلسطين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف حسين الصادق مدير المنتخب السعودي عن عودة سلمان الفرج لاعب الهلال إلى قائمة المنتخب التي ستواجه فلسطين يوم الثلاثاء في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم وكأس آسيا.

وقال الصادق في حديثه من ملعب فيصل الحسيني برام الله: سلمان الفرج سيكون جاهزاً لخوض المباراة بعدما غاب عن مباراة سنغافورة السابقة بسبب الإصابة، وهو لاعب يضيف الكثير للمنتخب.

وزاد: سنظهر بشكل جيد أمام فلسطين، ونتوقع أن يظهر المنتخب بشكل جيد في المواجهة بعد زيادة الانسجام بين العناصر.

وأتبع: الطريق إلى رام الله كان سهلاً، وشكراً جزيلاً للجانب الأردني الذي سهل عبورنا، وكذلك شكراً للفلسطينيين على حفاوة الاستقبال.