محمد شريف: راضون عن منتخب اليد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خسر منتخب الإمارات لكرة اليد المباراة الودية الدولية الثانية أمام ضيفه البحريني 22-28 والتي جرت على ملعب صالة نادي الشارقة مساء أمس الأول وانتهى شوطها الأول 15-9 وكان الأبيض قد خسر المباراة الأولى 20-27 وانتهى شوطها الأول 15-19 على ملعب صالة نادي شباب الأهلي، وكان منتخب اليد متوقفا عن التجمعات لفترة 20 شهرا تأتي ضمن استعداداته للمشاركة في كأس آسيا 2020.

وقال محمد شريف نائب رئيس اتحاد كرة اليد ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية: نحن راضون عن مردود المنتخب ونعتبر مباراتي منتخبنا مع البحرين بداية جيدة لعودة الأبيض إلى الساحة وكما هو معلوم للجميع ان المدرب جديد على المنتخب وتعتبر الفترة الماضية مرحلة استكشاف.

وحول اختيار المنتخب البحريني وما تردد عن ضرورة التدرج في المباريات الودية خاصة وأن البحرين ثاني آسيا قال: يجب أن يعرف الجميع ان المنتخبات تختلف عن الأندية لأن الطريقة المتدرجة تناسب الأندية.