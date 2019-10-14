حمدان بن محمد: المستقبل يبدأ اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق في التاسعة صباح اليوم فعاليات «مؤتمر ومعرض دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي» الأول من نوعه في المنطقة، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتقام فعالياته تحت شعار «معاً نصنع مستقبل الرياضة» في قاعة راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

ورحّب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، بالمشاركين في مؤتمر ومعرض دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي الذي تنطلق أعماله اليوم بمشاركة لفيف من الوزراء وممثلي الاتحادات الرياضية الدولية وكبرى الشركات التكنولوجية المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي وحشد من أهم الرياضيين والمدربين ضمن مختلف الرياضات.

أكد سموه أهمية هذا الحدث الذي يأتي مواكباً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نحو ريادة صناعات المستقبل، ومتناغماً مع حرص دبي على توظيف التكنولوجيا في دعم جهود التطوير ضمن شتى القطاعات ومنها قطاع الرياضة الذي توليه القيادة الرشيدة كل الاهتمام، حيث يترجم هذا المؤتمر والمعرض المصاحب ذلك الهدف من خلال حوار يجمع كافة الأطراف المعنية بهذا القطاع من مختلف أنحاء العالم للوقوف على أهم المستجدات وأبرز ما تم التوصّل إليه من سبل الاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في المجال الرياضي بما تقدمه تلك التكنولوجيا من مميزات غير مسبوقة يمكن الاستفادة منها في رفع مستوى أداء اللاعبين وتحسين قدراتهم على المنافسة.

وقال سمو ولي عهد دبي: «التكنولوجيا فتحت أمام الإنسان آفاقاً لا نهائية للتطوير، ونحن نسعى للاستفادة من المميزات الكبيرة التي توفرها اليوم تقنيات مهمة مثل الذكاء الاصطناعي الذي أصبح مصدر دعم كبير للاعبين والفرق والمدربين بما له من قدرة على تحليل كم هائل من البيانات بأسلوب يرصد مستويات الأداء ومواطن الضعف ونقاط القوة ومتطلبات التطوير وتوقيتاتها وكذلك مراقبة الحالة الصحية للاعبين وتحليل مؤشراتهم الحيوية وتقديم النصائح القائمة على تحليل كل تلك البيانات بما يعين على رفع مستوى لياقة اللاعب والارتقاء بأدائه وقدراته البدنية والذهنية، وتمكين الفرق الرياضية والمدربين من تحديد متطلبات التطوير بدقة».

وأعرب سموه للمشاركين في الحدث العالمي عن أمله في أن تثمر نقاشاتهم عن أفكار جديدة لمزيد من التعاون البنّاء وأضاف سموه: «تحوّلت دبي إلى مركز لصناعة المستقبل، ومن خلال استضافة دبي للفعاليات الكبرى التي تستقطب أهم الخبراء والمتخصصين، تتعزز فرصتنا في اكتشاف مزيد من مواضع التطوير لتحقيق ما نتطلع إليه من أهداف تخدم وطننا ومنطقتنا والعالم من حولنا، إننا نعمل مع شركائنا حول العالم من أهل الخبرة والمعرفة لاكتشاف سبل توظيف التكنولوجيا في تعزيز مستقبل الإنسان وضمان فرص أفضل له».

ويتحدث في الجلسة الخاصة من المؤتمر التي تحمل عنوان النجوم ورؤيتهم لمستقبل الرياضة النجم العالمي في كرة القدم زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد، وفيكا جوستافسون بطل العالم في تسلق قمم الجبال الذي يستعرض مستقبل رياضات التحدي، ويتحدث ستيفان أودي بطل العالم للتنس الأرضي على الكراسي المتحركة عن مستقبل أصحاب الهمم مع الذكاء الاصطناعي.

ويستعرض عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي تجربة الإمارات في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، وذلك خلال الجلسة الثالثة التي تحمل عنوان استشراف الذكاء الاصطناعي الرياضي، ويتحدث أيضًا معالي هاكوب ارشاكيان وزير التكنولوجيا في جمهورية أرمينيا الذي يستعرض تجربة أرمينيا مع الذكاء الاصطناعي.

ويتطلع العاملون في قطاع الذكاء الاصطناعي على ما سيتم طرحه في الجلسة المرتقبة التي تجمع البروفيسور الخبير كريستيان جوتمان والذي يعد أحد أفضل علماء الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وعلوم البيانات في العالم، مع أشهر صانع روبوتات في العالم الخبير مارك رايبرت المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بوسطن ديناميكس التي تقود الصناعة العالمية للروبوتات في الجلسة التي تحمل عنوان استشراف الذكاء الاصطناعي الرياضي.

ويتحدث البروفيسور كريستيان جوتمان عن تطوير الاستراتيجيات اللازمة لوضع الأسس والقواعد السليمة لبناء خريطة طريق مناسبة للتطوير الذكاء الاصطناعي في مجال الرياضة للدول، كما يتحدث مارك رايبرت عن أهمية الروبوتات في مجال تطوير صناعة الرياضة من خلال التطبيقات الحركية الصحيحة والدقة في تحليل أداء الرياضيين، وتقديم الدعم في مجالات تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى.

ويناقش المتحدثين في الجلسة الرابعة موضوع الجماهير والملاعب الذكية ويتحدث فيها دوني نيلسون رئيس نادي دالاس مافريك الأمريكي الذي يستعرض تجربة نادي دالاس مافريك لكرة السلة، ويستعرض درخان آكر رئيس التقنيات وعضو مجلس إدارة نادي جلطة سراي تجربة النادي في تطبيق الذكاء الاصطناعي، ويتحدث براين بالكومبي المدير التنفيذي لسباقات السيارات ذاتية القيادة (روبو ريس) عن الرياضات الحديثة، ويشارك في الجلسة ساكي تاسوديس مدير عام شركة «ساب» الألمانية للتقنيات الإلكترونية.